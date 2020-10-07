За неделю в Татарстане на карантин из-за ОРВИ закрыли 9 школьных классов

У ряда школьников была выявлена высокая температура или другие симптомы ОРВИ. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что за неделю на карантин из-за ОРВИ в Татарстане закрыли 9 классов в девяти казанских школах. В каждом из них из-за простудных заболеваний отсутствовали порядка 20% учащихся. Об этом в среду, 7 октября, журналистам на пресс-конференции сообщила руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина.

Она также заметила, что в понедельник, 5 октября, после утреннего фильтра к занятиям не были допущены 123 ребенка. У них была выявлена высокая температура или другие симптомы ОРВИ.

Напомним, на дистанционное образование школьников Татарстана возвращать не собираются, несмотря на ОРВИ и то, что с начала учебного года коронавирус подхватили 25 учителей и 7 детей. Учреждения дополнительного образования республики также работают в обычном режиме.