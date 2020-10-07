В Казани экс-зам управляющий банком за хищение 70 миллионов рублей приговорен к 6,5 годам колонии

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Приговор бывшему заместителю директора "Россельхозбанка" в столице Татарстана вынесли в Вахитовском районном суде. 38-летнего мужчину признали виновным в "Мошенничестве в особо крупном размере". Его приговорили к 6,5 годам колонии общего режима.

Все началось, когда осужденный в 2015 году уже после увольнения из банка, пообещал его клиенту - ООО "Завод Строительных Конструкций", свою протекцию для получения банковской гарантии. Предприятие планировало взять кредит на крупную сумму.

Мужчина утверждал, что несмотря на уход из указанной финансовой организации, свое влияние там он не потерял. Введенные в заблуждение представители заводы оплачивали мужчине его мнимые услуги до 2016 года. Таким образом, экс-банкир смог положить себе в карман 70 миллионов рублей. Когда же он не исполнил своих обещаний, обманутые представители завода обратились в полицию.