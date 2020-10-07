Жители Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым поздравили Владимира Путина с днем рождения

Татарстанцы пожелали Президенту России здоровья, мира, счастья, процветания и энергии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 7 октября, Президент России Владмир Путин отмечает свой 68-й день рожденья. С этим праздником главу государства среди прочих поздравили жители Татарстана вместе с президентом республики Рустамом Миннихановым. Соответствующее видео появилось на страницах главы республики в социальных сетях.

Так, Путину пожелали здоровья, мира, счастья, процветания, энергии и уважения со стороны жителей страны. Кроме того, татарстанцы выразили желание увидеть главу государства в социальных сетях и пригласили его в гости.

- Уважаемый Владимир Владимирович, Татарстан искренне поздравляет вас с днем рождения и желает процветания нашей Родине, - резюмировал все поздравления Рустам Минниханов.