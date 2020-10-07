Казанскому ТЮЗу отправиться на гастроли в Волгоград помешал covid-19

Сцена из спектакля "Беда от нежного сердца". Фото Волгоградский ТЮЗ Фото: Из материалов пресс-службы

Неприятное известие получили актеры Казанского ТЮЗа за несколько дней до отъезда на обменные гастроли в Волгоград, которые должны были пройти с 15 по 19 октября. К сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации из-за covid-19 в волжском городе местный ТЮЗ не сможет принять казанскую труппу. Но сами волгоградцы все-таки приедут в столицу Татарстана и представят вниманию зрителей свои спектакли для детей и взрослых.

Во время просмотра спектаклей зрителей просят соблюдать меры индивидуальной защиты и носить маски на лице, предупредили в театре. Все актеры, которые приезжают в Казань, сдают тесты на коронавирусную инфекцию, и, при отрицательном результате, этот культурный визит состоится в назначенное время.