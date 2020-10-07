Стали известны причины пожара на газораспределительной станции в Казани 12 июня 2020 года

Пожар тушили более 12 часов. Фото: МЧС Татарстана

Приволжское управление Ростехнадзора завершило расследование ЧП, произошедшего на базе хранения СУГ (ГНС г. Казань)» ООО «Газпром сжиженный газ». Тогда 12 июня пострадало два рабочих. Один из них в последствии погиб, второй получил травмы.

В ту пятницу около 22.00 на улице Северо-Западная в Казани взорвалась цистерна с газом на указанной газораспределительной станции. После начался пожар, который локализовали лишь в 11.00 13 июня. Последние часы ликвидации последствий ЧП проводилась перекачка газа в резервную емкость.

Как выяснили к этому моменту специалисты Приволжского управления Ростехнадзора, к произошедшему тогда привели аж 19 различных причин, в том числе:

- неправильные действия персонала станции при проведении газоопасных работ, в результате чего произошел взрыв и возгорание;

- перекачка сжиженных углеводородных газов из железнодорожных цистерн производилась в стационарную емкость без проведения работ по устранению неисправности запорной арматуры;

- не было обеспечено соблюдение требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» при проведении работ;

- проведение газоопасных работ осуществлялось в выходной день в темное время суток, в нарушение требований;

- ООО «ОДС РТ» не обеспечило оперативное реагирование в целях спасения жизни и сохранения здоровья людей (фактическое время прибытия с момента получения сообщения об аварии составило около 40 минут).

В результате выявленного семерых сотрудников предприятия, среди которых его гендиректор, главный инженер, руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности, а а также ведущий инженер по промышленной безопасности, отправили на внеочередную аттестацию.

- В ходе внеплановой проверки юридическое лицо ООО «Газпром сжиженный газ» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа на один миллион рублей, - сообщили в пресс-службе Приволжского управления Ростехнадзора. - Деятельности опасного производственного объекта приостановлена на 90 суток. Дальнейшая эксплуатация станции возможна только при условии устранения выявленных нарушений и ликвидации последствий аварии. Все материалы расследования переданы в правоохранительные органы.

Напомним, что по факту ЧП следственный комитет Татарстана тогда возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах», расследование продолжается.