В Марий Эл скончался еще один зараженный коронавирусом

С начала пандемии в регионе COVID-19 подхватили 5 034 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Марий Эл подтвердилась еще одна смерть зараженного коронавирусом человека. Об этом утром в среду, 7 октября, сообщили в федеральном опрештабе по борьбе с инфекцией. Так, число летальных случаев COVID-19 в республике достигло 52.

Заметим, что с начала пандемии в регионе коронавирус подхватили 5 034 человека. На данный момент большая их часть - 4 361 пациентов, выздоровела. В инфекционных стационарах сейчас находятся 608 человек, у 598 из которых пневмония, а у 186 COVID-19.

По данным Минздрава Марий Эл, 124 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 484 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 14 пациентов, а в кислородной поддержке нуждаются 243.