С начала пандемии в Чувашии скончались уже 100 зараженных коронавирусом

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В Чувашии подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом. Так, с начала пандемии там зафиксировано уже 100 летальных случаев от инфекции. Об этом утром в среду, 7 октября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что в республике провели более более 217,6 тысяч тестов на коронавирус. Исследования выявили 8 789 зараженных. Большинство из них - жители Чебоксар, Новочебоксраска и Чебоксарского района. На данный момент 7 385 инфицированных выздоровели, в том числе 25 - за прошедшие сутки.