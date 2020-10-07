Утвержден новый кросс карпа, который был получен в Порецком районе Чувашии

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Минсельхоз России утвердил новый кросс карпа “Сурский малокостный”, который был получен в племенном рыбоводном хозяйстве “Киря” Порецкого района Чувашии. Его отличительными особенностями являются необычные вкусовые качества и зеркальный чешуйный покров. Кроме того, у этой рыбы высокий потенциал роста и малое количество межмышечных косточек. Если у обычного карпа число межмышечных костей колеблется от 90 до 120 штук, то у нового этого показатель - от 45 до 55 штук.

“Сурский малокостный” имеет хорошую выживаемость благодаря усиленной иммунной устойчивости, которую он унаследовал от отцовской ангелинской зеркальной краснухоустойчивой породы, замечают в пресс-службе Порецкого района.