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В Казани за нарушение масочного режима приставы закрыли магазин

Суд постановил приостановить его деятельность на 10 суток
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Во время рейда проверяли масочный режим

Во время рейда проверяли масочный режим

Фото: Лика ИСАЕВА

Очередной рейд по соблюдению масочного режима прошел в столице Татарстана, и во время него было выявлено грубое нарушение - продавец в продуктовом магазина на улице Чистопольской в Ново-Савиновском районе обслуживала покупателей без маски.

В отношении самой продавщицы и индивидуального предпринимателя, кому принадлежит торговая точка, составлены административные протоколы.

По решению суда деятельность магазина была приостановлена на 10 суток.

- Исполнительный документ поступил на принудительное исполнение судебным приставам Ново-Савиновского районного отдела, - сообщили в пресс-службе ФССП Татарстана. - Прилавки и двери помещения опечатаны. Индивидуального предпринимателя предупредили об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.