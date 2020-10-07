В Татарстане разыскивают пропавшего рыбака

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Сообщение о том, что с рыбалки не вернулся 52-летний житель деревни Ильтень Бута в Альметьевском районе республики, поступило в МЧС Татарстана во вторник, 6 октября. Спасателям позвонили родственники, которые рассказали, что мужчина на автомобиле 5 октября отправился на рыбалку вместе с друзьями на реку Кама. Расположились напротив поселка Вандовка Мамадышского района.

Друзья пропавшего вернулись с рыбалки в 17.00 в тот же день, а пропавший должен был их догнать на моторной ПВХ-лодке синего цвета с мотором. Вот только он так и не объявился. Выехавшие на место бивака родственники обнаружили автомобиль пропавшего, но ни лодки, ни мотора на месте не было.

Во время поисков рыбака спасателями обнаружили лодку у села Сухой Берсут Мамадышского района. Ее передали сотрудникам полиции.

- Сотрудники ГИМС провели визуальный осмотр правой и левой береговой линии реки Кама, а также поверхности акватории на площади 35,1 квадратных километров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Поиски рыбака будут продолжены сегодня, 7 октября.