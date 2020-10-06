В Казани во время пожара спасены двое мужчин и эвакуированы 11 человек

Пожар в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Ботанической в Вахитовском районе столицы Татарстана начался сегодня, 6 октября, в 14.54.

Приехав на место происшествия, пожарные обнаружили, что с балкона горящей квартиры просил помощи мужчина. Когда пожарные проникли в помещение, то в соседней комнате обнаружили еще одного пострадавшего. На мужчин надели маски подсоединенные к дыхательным аппаратам на сжатом воздухе, и вывели их на улицу по лестничным маршам. Одного из спасенных передали медикам "скорой" - он получил отравление продуктами горения.

Также помощь пожарных понадобилась еще 11 жителям подъезда, в том числе трем детям. Их так же вывели с помощью масок спасаемых. Кроме того, самостоятельно эвакуировались из подъезда по лестничным маршам еще 15 человек, из них двое детей.

- Пожар потушен. Причина его возникновения устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.