Смотровая площадка Центра семьи «Казан» начала работать по-новому

В этом году она продолжит работать и осенью. Фото: Рамиль ГАЛИ

С этого вторника, 6 октября, в столице Татарстана у смотровой площадки Центра семьи «Казан» новый график работы. Так, полюбоваться видами города с высоты 32 метров можно будет толкьо до 20.00. хотя обычно к этому времени площадка бывает уже закрыта.

- В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и длительного периода самоизоляции она открылась позже обычного – в конце мая. С момента открытия ее посетили 71 122 человека, - сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

К слову, при посещении площадки не стоит забывать о соблюдении противоэпидемических мер и требований - использовать медицинские маски и выдерживать социальную дистанцию.

Напомним, что проход на крышу Центра семьи «Казан» для детей в возрасте до 7 лет бесплатный.