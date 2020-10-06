Аэропорт Казани получил возможность открыть авиасообщение с Лондоном и Каиром

Рейсы запустят лишь после полного открытия границ с данным странами. Фото: Иван ВИСЛОВ

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России получил возможность открыть авиасообщение между Казанью и Лондоном, а также с Каиром. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Улететь в эти города Великобритании и Египта из аэропорта столицы Татарстана можно будет дважды в неделю. Правда рейсы запустят лишь после полного открытия границ с данным странами.

Отметим, что в Лондон также можно будет улететь и из Екатеринбурга, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Тюмени и Уфы.