В Казани на границе Самосыровской свалки выявили двукратное превышение по сероводороду

Заборы воздуха, в том числе и ночью, там делали с помощью передвижной лаборатории. Фото: eco.tatarstan.ru

Во время работы передвижной лаборатории в Казани татарстанские экологи зафиксировали на границе санитарно-защитной зоны Самосыровской свалки двукратное превышение по сероводороду. Пробы воздуха там брались на изучение со 2 по 5 октября, в том числе и ночью.

- В настоящее время мониторинг территории продолжается, после анализа всех полученных данных в отношении лиц, ответственных за содержание данной территории, будут приняты административные меры, - сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Напомним, что Самосыровскую свалку закрыли на рекультивацию и вскоре она должна представлять из себя один большой зеленый холм. Скопленный там мусор покрыли специальной пленкой. Она предотвратила попадание влаги на отходы, а значит и замедлило их дальнейшее гниение. А производимый им газ выводят наружу с помощью специальной дренажной системы.