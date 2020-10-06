В аэропорту Казани у пассажира самолета изъяли экстремистскую книгу

Мужчина привез запрещенное издание из Турции. Фото: Алина НИЗАМОВА

Интересную находку сделали таможенники во время досмотра ручной клади одного из пассажиров, прилетевших в Казань из турецкой Антальи. В международном аэропорту столицы Татарстана имени Габдуллы Тукая была обнаружена книга, входящая в федеральный список экстремистских материалов, опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции России.

Владелец книги, которая напечатана на двух языках - русском и арабском, заявил, что и понятия не имел, что данное издание признано экстремистским и ничего не знал о запрете на ее ввоз.

- Печатное издание было изъято, - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни. - На гражданина заведено административное дело, 34-летнему мужчине грозит административный штраф в 2,5 тысячи и в 20 тысяч рублей.