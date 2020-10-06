В Чувашии построят второй мост через реку Сура на трассе М7 "Москва-Уфа"

Строительство моста начнется в 2021 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хорошие новости для автолюбителей - Главгосэкспертиза приняла новый проект моста через реку Сура в Чувашии, по которому пройдет федеральная трасса М7 "Москва-Уфа". Строительство моста начнется в 2021 году и продлится три года, завершить его планируют в 2024 году.

Прежний мост был признан аварийным и движение по нему запрещено. В ближайшее время начнется снос старого путепровода.

По проекту новый мостовой переход будет протяженностью 2,4 километра. Там будет по две полосы движения шириной по 3,75 метра и полоса безопасности шириной в 2 метра. Расчетная скорость при движении составит 120 км/ч. Кроме этого, там сделают пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Об общей стоимость запланированных работ пока не сообщается.