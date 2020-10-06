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В Казани арендатора электросамоката могут лишить водительских прав за пьяную езду

Само двухколесное транспортное средство эвакуировали на спецстоянку
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Мужчину остановили сотрудники ГИБДД.

Мужчину остановили сотрудники ГИБДД.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшей ночью сотрудники Госавтоинспекци Казани задержали местного жителя, управлявшего электросамокатом. Мужчина арендовал транспортное средство, но был, по предварительным данным, нетрезвым, вот его и остановили.

На месте самокатчик прошел медицинское освидетельствование, которое подтвердило подозрение сотрудников ГИБДД. Арендованный им электротранспорт решили эвакуировать на спецстоянку. А сам мужчина теперь может лишиться водительских прав за рьяную езду.

Казанцы делятся в соцсетях подобными историями и до сих пор не могут понять, за что их могут лишить водительских прав и оштрафовать за подобное. Ну катался на самокате пьяным и что, не за руль же автомобиля сел?

А все дело в том, что многие из представителей электротранспорта, в том числе и самокаты, попадают под категорию мопедов - их мощность превышает 600 Вт. Так, что для управления ими требуются водительские права категории М. При отсутствии данного удостоверения или при нетрезвом водителе транспортное средство помещается на спецстоянку, а на водителя накладывается штраф в 30 тысяч рублей.