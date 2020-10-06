В Татарстане скончался глава профсоюза "КАМАЗа" Александр Васильев

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Утром во вторник, 6 октября, скончался глава профсоюзного комитета ПАО «КАМАЗ» Александр Васильев. Он умер в возрасте 58 лет после болезни. Свои соболезнования коллегам, семье и близким скончавшегося уже выразили в Федерации профсоюзов Татарстана.

- Трудно поверить, что не стало этого замечательного человека, энергичного и мудрого руководителя. Профсоюзное движение Татарстана высоко ценило его как настоящего профессионала своего дела, грамотного руководителя и профсоюзника. Всю свою жизнь он отдал родному предприятию и профсоюзному движению, отстаивая права и интересы трудового коллектива и трудящихся. Он принимал активное участие в общественно-политической жизни города, передавал свой многогранный опыт молодому поколению, - говорит о нем председатель Федерации Елена Кузьмичева.

Она также замечает, что Васильев был “грамотным, требовательным и инициативным руководителем, обладал хорошими организаторскими способностями”.