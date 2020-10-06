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В Казани на скорости перевернулся мусоровоз

Отходы из него высыпались на проезжую часть
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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В данном ДТП пострадал водитель грузовика.

В данном ДТП пострадал водитель грузовика.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 6 октября, рано утром на улице Васильченко в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель КАМАЗа, который вез собранные отходы на мусоросортировочный завод, превысил безопасную скорость, и не справился с управлением во время поворота. Многотонный автомобиль перевернулся, и мусор из кузова высыпался на проезжую часть.

По предварительным данным, незначительные травмы получил водитель большегруза, сообщили в Госавтоинспекции УМВД Казани.

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