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Дорожники Чебоксар готовы перейти к зимнему режиму работы

У них есть 95 единиц техники, число которых может быть увеличено при необходимости
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Глава администрации города Алексей Ладыков попросил ответственных следить за погодой.

Глава администрации города Алексей Ладыков попросил ответственных следить за погодой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дорожники, дворники и управляющие компании Чебоксар готовы перейти к зимнему режиму работы и встретить тот же гололед во всеоружии. Об этом на еженедельной планерке в администрации города заявил заместитель главы по вопросам ЖКХ Владимир Филипов.

По словам Филиппова, один из подрядчиков скоро перейдет на зимний регламент и организует круглосуточное дежурство. Только этой фирмой заготовлено 44 тысяч тонн песчано-соляной смести, а также по 300 тонн “Бионорда” и щебня мелкой фракции. В свою очередь УК, ТСЖ и ЖСК запаслись 281 тонной реагентов и планируют приобрести еще 685 тонн.

Заметим, что зимой подрядчику нужно будет очищать от снега 4,2 миллиона квадратных метров территории Чебоксар. Для этого у фирмы имеется 95 единиц техники, число которой может быть увеличено при необходимости. На особо опасных подъемах и спусках подрядчик установит 54 ящика с песком, а на базе по улице Хмельницкого разместят 2 погрузчика, систематически наполняемых песчано-соляной смесью.