Прокуратура нашла нарушения в казанском парке аттракционов на проспекте Победы

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Прокуратура Советского района Казани решила проверить парк аттракционов на проспекте Победы и выявила там ряд нарушений. Так, на каруселях “Бобовая дорога и “Автодром” не было надписей на русском языке с обозначением функций кнопок на пульте управления.

А на аттракционах “Полет 4”, “Лебеди”, “Слоник”, “Гуси-Лебеди” и “Медвежонок” фиксирующие устройства не соответствовали требованиям безопасности. Кроме того, в парке были установлены неправильные ограждения, что также могло нанести ущерб здоровью посетителей.

Кроме того, у аттракциона “Слоник” оказалась не закреплена платформа в зоне посадки и высадки пассажиров, ослаблено крепление хомутов панелей иллюминации, а резиновый ободок в диск большого колеса привода был закреплен саморезами. У “Лебедей" платформа посадки/высадки имела прогнившее покрытие, у “Лошадей” настил платформы не была закреплен к остову, а у “Медвежонка” были изношены изоляционные втулки в роликах на последнем пассажирском модуле.

На батуте “Саванна” не исключен доступ посетителей и зрителей к вентилятору, его проводке и элементам крепления. Кроме того, там не обеспечена длинна области приземления, а концы канатов не обработаны. У “Солнышка” же во всех модулях кроме одного отсутствовали запирающие устройства дверей.

Но и это еще не все. При входе в парк не было информации о последней проверке и технических характеристиках его аттракционов. Также на территории не было эвакуационных знаков и плана эвакуации пассажиров с большой высоты или наклоненных кресел.

- По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес владельца аттракционов представление об устранении выявленных нарушений. - сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

Сейчас данный акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.