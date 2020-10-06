За сутки в Татарстане выявлено 25 новых случаев заражения COVID-19

С начала пандемии в республике провели 773 837 тестов на COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 25 зараженных коронавирусом. Большинство из них - жители Казани (14). Остальные Буинского (3) Камско-Устьинского (2), Пестречинского (2), Аксубаевского (1), Высокогорского (1), Лаишевского (1) и Лениногорского (1) районов. Один случай завозной, остальные - контактные.

Среди новых зараженных один несовершеннолетний, двоим - от 18 до 30 лет, восьмерым - от 30 до 50 лет, шестерым - от 50 до 60 лет, еще шестерым - от 60 до 70 лет, двоим - от 70 до 80 лет. Шестеро из них госпитализированы, 19 - оставлены дома с легкой или вовсе бессимптомной формами течения болезни.

С начала пандемии в республике провели 773 837 тестов на COVID-19. Исследования подтвердили 7 389 случаев заражения. Минздрав Татарстана сообщает о 6 298 выздоровевших и 81 скончавшемся.