"Ждем анализов": Квартальнов прокомментировал ситуацию с заболеванием Зарипова и Доуса

Фото: ХК "Ак Барс".

Стали известны некоторые подробности отсутствия ряда игроков "Ак Барса" в матче с "Салаватом Юлаевым". Напомним, что накануне появилась информация, что три игрока казанской команды - защитник Викстранд, форварды Доус и Зарипов заболели коронавирусом. В клубе оперативно прокомментировали эту информацию, заявив, что у некоторых хоккеистов действительно выявили симптомы ОРВИ, из-за этого их изолировали.

В итоге без ряда своих игроков "Ак Барс" сумел справиться с "Салаватом Юлаевым", который также имеет кадровый голод, победив со счетом 4:1. Что касается отсутствовавших игроков, то, по словам главного тренера "барсов" Дмитрия Квартальнова, пока точно сказать, сколько времени пропустят хоккеисты нельзя.

- Ситуация такая – ждем анализов. Следующую игру, скорее всего, не сыграют, - заявил Квартальнов.

В следующем туре казанцы на выезде сразятся с подмосковным "Витязем". Матч состоится 8 октября.