В Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом

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За минувшие сутки в Чувашии подтвердилась смерть еще одного зараженного коронавирусом. Так, число летальных случаев инфекции там достигло 98. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике провели более 216,2 тысяч тестов на коронавирус. Исследования подтвердили 8 759 случаев заражения. Большинство из них приходится на Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарский район. На данный момент, большая часть больных - 7 360 человек, выздоровели.