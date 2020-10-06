В Татарстане тренера-педофила приговорили к 13,5 годам колонии

Мужчине также назначили принудительное лечение у психиатров. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В Альметьевском городском суде вынесли приговор 50-летнему экс-тренеру по плаванию, которого признали виновным по уголовной статье "Насильственные действия сексуального характера".

Так, во время следствия и суда было установлено, что днем 7 февраля 2019 года осужденный в бассейне одного из медицинских учреждений Альметьевска надругался над 9-летней девочкой. Спустя некоторое время мужчина вновь зашел в женскую раздевалку и снова его жертвой стала та самая школьница.

- Свою вину экс-тренер не признал, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - После проведенной судмедэкспертизы выяснилось, что у мужчины обнаружены признаки расстройства сексуального предпочтения - педофилия.

В итоге суд назначил тренеру-педофилу наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В то же время мужчина должен будет еще и пройти принудительное лечение у психиатров.