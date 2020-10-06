Власти Чувашии возобновили личный прием граждан, который был приостановлен из-за пандемии

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Во время пандемии коронавируса в Чувашии, как и во многих других регионах России был временно приостановлен личный прием граждан властью. С октября эта практика возвращается. Граждан в этом месяце примут министр здравоохранения республики Владимир Степанов (12 октября), руководитель Госветслужбы региона Константин Викторов (19 октября) и глава местной Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова (26 октября).

Записаться на прием нужно заранее по телефонам 39-36-43, 64-20-09 или 62-34-53. Встречи будут проходить по адресу площадь Республики, 2 с 16.00 до 18.00.