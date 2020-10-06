В Татарстане во время тушения бани пострадал мужчина

Пострадавшего мужчину госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар в бане в поселке Первое Мая в Пестречинском районе начался в понедельник, 5 октября в 5.50. К приезду пожарных открытым огнем горела частная щитовая одноэтажная баня размером 4х6 метров. Огонь мог перекинуться на другие постройки.

Во время тушения огня пострадал 45-летний хозяин бани, который еще до приезда пожарных пытался затушить огонь.

В горящем строение никого из людей не было. С пламенем справились в 6.12, в 6.44 доложили о ликвидация последствий возгорания.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.