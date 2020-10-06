В Татарстане владелицу собаки будут судить за покусанную девочку

Уголовное дело передано в суд Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Набережных Челнах завершено расследование громкого уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", где главный фигурант - 45-летняя хозяйка Аполлона - собаки породы "американская акита".

Все произошло утром 25 июня, когда женщина вывела на прогулку собаку без намордника, а та напала на 11-летнюю девочку. Школьница возвращалась из поликлиники домой, но возле остановки "Горэлектросеть" по улице Хади Такташа Аполлон подбежал к ней и несколько раз укусил за лицо и шею. От болевого шока девочка потеряла сознание. Хозяйка пса попросила прохожих вызвать "скорую" и позвонить родителям девочки. Травмированную школьницу прооперировали.

- Свою вину обвиняемая признала частично, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Собака признана вещественным доказательством и находится на ответственном хранении у хозяйки, для которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.