В Татарстане открыли новый арт-объект “Альметьевские нарды”

Рядом с Дворцом правосудия мурал нарисовал уличный художник из Санкт-Петербурга Xeato.

В воскресенье, 4 октября, в Альметьевске состоялось открытие нового арт-объекта программы "Сказки о золотых яблоках“ - “Альметьевские нарды”. Это - большой мурал, напоминающий о важности соблюдение социальной дистанции между людьми. Рядом с Дворцом правосудия его нарисовал уличный художник из Санкт-Петербурга Xeato.

На открытии арт-объекта выступил хореограф, обладатель “Золотой маски” Нурбек Батулла. Вместе с местными танцорами он показал импровизацию "Храбрый Ардашир". Артисты заняли место фигур, а зрители - игроков. Подбрасывая виртуальные кости, последние задавали движения танцоров и определяли ход игры.

- Сегодня вся команда наслаждалась процессом – и я, и ребята. Мне очень повезло, что они оказались готовыми к импровизации. Так как нарды – персидская игра, во время репетиций мы изучали персидскую живопись, миниатюру, визуальные образы, потому что нарды – эта игра персидского происхождения. Для меня любой новый творческий процесс - это повод узнать что-то новое, - заметил после выступления Батулла.

Хореограф, обладатель “Золотой маски” Нурбек Батулла.

- Тот кризис, который мы сегодня переживаем, очень важно переосмыслять и отражать через искусство. Мы хотим поговорить о социальной дистанции не в таком ключе, как это происходит сегодня: "запрещено", "не походите», "наденьте маски", а через игру. Графическое выражение дистанции очень похоже на игру в нарды, - заявила, в свою очередь, куратор паблик-арт программы "Сказки о золотых яблоках" Полина Еж.