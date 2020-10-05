В Татарстане, чтобы снять кольцо с пальца 13-летней девочки, вызвали спасателей

Кольцо пришлось перекусывать Фото: МЧС Татарстана

В минувшее воскресенье, 4 октября, в 23.55 спасатели ЗПСО№6 МЧС Татарстана получили вызов в набережночелнинский «Камский детский медицинский центр», где специфическая помощь потребовалась в кабинете врача-травматолога.

Туда родители привезли свою 13-летнюю дочь, которая решила примерить кольцо, но оно оказалось ей мало. Но примерить его девочка все-таки смогла. А вот снять обратно уже не получилось.

Со сложной задачей справились спасатели Фото: МЧС Татарстана

Не получилось и у медика, но опытные спасатели при помощи специнструмента сумели снять кольцо - его пришлось перекусывать.