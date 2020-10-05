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8 октября 2020 года депутаты Чебоксар выберут нового мэра города

Также они обсудят проведение конкурса на должность главы местной администрации
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В четверг, 8 октября, состоится первое заседание Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва. В Большом зале администрации города они среди прочего обсудят четыре главных вопроса:

1.Вопрос о постоянно действующем Секретариате Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва.

2. Вопрос о избрании главы города Чебоксары – председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва.

3. Вопрос о структуре Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва.

4. Вопрос о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города Чебоксары.

Заметим, что сейчас мэром Чебоксар является Евгений Кадышев, а главой администрации - Алексей Ладыков.