"Почему так мало человек на футболе?": Жена Тарасова удивилась отсутствию болельщиков на матче "Рубина"

Анастасия Тарасова предложила фанатам "Ак Барса" ходить на футбол. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувший матч казанского "Рубина" в чемпионате России против грозненского "Ахмата". который завершился вничью -1:1, посетила жена полузащитника казанского клуба Дмитрия Тарасова Анастасия, которая с недавнего времени работает на клубном ТВ хоккейного "Ак Барса".

Анастасия удивилась, что на футбол в Казани ходит очень мало людей.

- Пришли болеть за "Рубин". P.S. Казань, почему так мало человек на футболе? Надо исправлять ситуацию. Предлагаю объединиться с болельщиками "Ак Барса". И цветовая гамма подходит, - написала Тарасова в своем "Инстаграме".

По официальной информации матч "Рубин" - "Ахмат" посетили чуть более 6 тысяч болельщиков, хотя теоретически посмотреть игру в живую могли более 20 тысяч любителей футбола.

В комментариях к посту Анастасии Тарасовой попытались объяснить низкую явку фанатов на игру "Рубина". В частности, некоторых людей не устраивает уровень футбола, который показывает команда, а другие просто предпочитают футболу тот же хоккей.

Кстати, отметим, что увидеть в деле своего мужа Анастасия Тарасова так и не смогла. Дмитрий всю игру просидел на скамейке запасных.