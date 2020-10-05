Жителя Чебоксарах задержали за секс-насилие над 9-летней девочкой в лифте

Мужчину заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нападение на 9-летнюю школьницу произошло днем 2 октября, в одной из многоэтажек столицы Чувашии. Неизвестный зашел в лифт вместе с девочкой и там, воспользовавшись ее малолетним возрастом, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Сразу после этого он сбежал, а девочка рассказала о произошедшем родителям.

По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица не достигшего 14-летнего возраста". Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Подозреваемым оказался неоднократно судимый за кражи 46-летний чебоксарец. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в октябре 2019 года.

его арестовали на время следствия. Но у следствия есть подозрения, что это нападение не единственное в преступной биографии злоумышленника.

Фото: СУ СКР Чувашии

- СУ СКР по Чувашии просит граждан внимательно ознакомиться с фотографией подозреваемого и в случае совершения данным лицом противоправных действий в отношении вас или ваших детей сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам «02» либо (8352) 66-24-88 (отдел криминалистики СУ СК РФ по ЧР), - сообщили в СУ СКР Чувашии.