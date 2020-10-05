"Несколько игроков имеют симптомы ОРВИ": В "Ак Барсе" прокомментировали информацию о заражении хоккеистов коронавирусом

Фото: ХК "Ак Барс".

Утром 5 октября появилась информация о том, что несколько игроков "Ак Барса", в частности, Данис Зарипов, Найджел Доус и Микаэль Виксранд заболели коронавирусом. В казанском клубе эту информацию не подтвердили. При этом, пресс-служба клуба сообщила, что у ряда игроков и сотрудников клуба есть симптомы ОРВИ и их уже изолировали.

- Несколько игроков "Ак Барса", представителей тренерского штаба и персонала команды имеют симптомы ОРВИ. Они были изолированы сразу при появлении симптомов и продолжают находиться на изоляции до получения результатов тестирования на коронавирус, которое было пройдено утром 5 октября, - сообщили в пресс-службе "Ак Барса".

Отметим, что уже сегодня, 5 октября, казанцы сыграют домашний матч против "Салавата Юлаева". Чтобы заменить отсутствующих игроков, в расположение главной команды вызвали пятерых игроков выступающего в ВХЛ "Барса". Это вратарь Артур Ахтямов, защитники Константин Лучевников и Дмитрий Мужиков, нападающие Дмитрий Кателевский и Руслан Галимзянов. Кроме того, в раскатке перед матчем участвовали форвард Дмитрий Воронков, не игравший с 17 сентября, и защитник Даниил Журавлев, который в этом сезоне еще не выходил на лед в официальных матчах.