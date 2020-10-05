В Марий Эл иномарка на трассе сбила пешехода, который переходил дорогу по "зебре"

Обстоятельства случившего устанавливаются автоинспекторами. Фото: Иван Смирнов.

В воскресенье, 4 октября, на 65 километре автодороги «Йошкар - Ола – Зеленодольск» в Звениговском районе иномарка сбила 20-летнего пешехода. На момент аварии молодой человек переходил дорогу по «зебре», но на нем не было световозвращающих элементов. На улице же к тому времени уже было темно.

С места наезда пешеход был госпитализирован. Обстоятельства случившего устанавливаются автоинспекторами.

- За минувшую пятницу и выходные сотрудниками ГИБДД пресечено свыше 700 нарушений ПДД, допущенных его участниками. Задержано более 30 нетрезвых водителей, - сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.