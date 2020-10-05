Мэрия Чебоксар продает самый старый многоквартирный дом города за 10 миллионов рублей

Это уже четвертая попытка мэрии приватизировать это здание. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мэрия Чебоксар выставила на продажу самый старый многоквартирный дом города, расположенный на улице Константина Иванова. За трехэтажный объект культурного наследия регионального значения власти хотят 10 миллионов рублей.

Отметим, что это уже четвертая попытка мэрии продать этот дом. Каждый раз они оценивают объект в разную сумму. Так, летом 2018 года за него просили 20 миллионов, осенью 2019 года – 9,9 миллиона, в 2020 году – 10 миллионов рублей.

Заметим, что здание было построено в конце XIX – начале XX века. В разные времена в нем располагались винный склад, военный госпиталь, баня и пекарня.