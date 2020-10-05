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«Братья татары всегда рядом»: Минниханов поздравил с днем рождения главу Чечни Рамзана Кадырова

Президент Татарстана пожелал ему и всему чеченскому народу процветания
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншот

Фото: скриншот

Сегодня, 5 октября, свой день рождения отмечает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. С 43-летием его поздравил и президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Доброе утро, мой брат Рамзан. Искренне поздравлю тебя с днем твоего рождения. Желаю тебе и всему чеченскому народу процветания, а братья татары всегда рядом, - говорит Минниханов в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в социальной сети.

К поздравлению присоединились подписчики главы республики. Они пожелали Кадырову удачи, здоровья, мира и спокойствия.