Новым главой Минтранспорта Татарстана стал Фарит Ханифов

Фото: minstroy.tatarstan.ru

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана возглавил 59-летний Фарит Ханифов – экс-глава Минстроя республики. Соответствующий указ в понедельник, 5 октября, подписал глава региона Рустам Минниханов.

Заметим, что на прошлом посту Ханифов проработал меньше года - с января 2020 года до роспуска правительства республики в сентябре. После он некоторое время был исполняющим обязанности министра строительства. Сейчас же кресло главы этого ведомства занял Марат Айзатуллин.

СПРАВКА КП

Фарит Ханифов родился 3 марта 1961 года в Набережных Челнах. В 1983 году он окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «сельскохозяйственное строительство».

С 1983 по 1986 годы Ханифов был мастером и прорабом Тукаевской межколхозной передвижной механизированной колонны Восточного сельского строительного комбината объединения «Татколхозстрой», с 1986 по 1990 годы – главным инженером Елабужской межколхозной передвижной механизированной колонны Восточного сельского строительного комбината объединения «Татколхозстрой».

В 1990 году Ханифом стал председателем проектно-строительного кооператива «Лада» в Елабуге, в 1995 - начальником управления Елабужского специализированного ремонтно-строительного управления треста «Татгазспецремстрой» , в 1998 - первым заместителем главы администрации Елабужского района и Елабуги.

С 1998 по 2000 годы будущий министр был начальником Управления капитального строительства Елабужского района, с 2000 по 2005 годы - первым заместителем главы администрации района по сельскому хозяйству, а с 2005 по 2011 годы - первым заместителем и руководителем Исполкома района.

В 2011 году Ханифов был назначен первым замминистра строительства Татарстана, а в 2015 году – помощником президента республики. С 2017 по 2020 годы, до того как вернутся в министерство, он руководил Казанским филиалом «Главгосэкспертизы России».