"Хожу счастливый всю эту неделю": защитник "Рубина" рассказал о вызове в сборную

Фото: ФК "Рубин".

Сразу 6 игроков "Рубина" получили вызовы в различные сборные. Филип Уремович и Джордже Деспотович во второй раз за карьеру получили приглашения в команды Хорватии и Сербии. Представить сборную Грузии без Хвичи Кварацхелии уже почти не возможно. В российскую молодежку отправились Иван Игнатьев и Денис Макаров. Кроме того, свое дебютное приглашение в национальную команду Швеции получил Карл Старфельт. По словам защитника, вызов в сборную стал для него сюрпризом.

- Честно говоря не ожидал, что вызовут. Это событие стало для меня сюрпризом. Я счастлив и горд, что меня вызвали защищать честь национальной сборной Швеции. Это невероятно огромный опыт для любого футболиста. Я хожу счастливый всю эту неделю, хочу добраться до сборной и показать себя с лучшей стороны. И конечно, если повезет, сыграть в официальной игре. К тому же, мы играем против сборной России, так что будет интересно, - прокомментировал вызов Старфельт.

Возможно, что именно матч с Россией сподвиг тренерский штаб шведов пригласить Старфельта. Напомним, что защитник перебрался в "Рубин" в 2019 году. Сперва он долго сидел на лавке, но в нынешнем сезоне заслужил доверие Леонида Слуцкого и стал основным игроком команды. В нынешнем сезоне 25-летний защитник сыграл от звонка до звонка во всех 10 матчах "Рубина".