"Они что их, солить собрались?": "Рубин" интересуется очередным легионером

Фото kingfut.com.

До закрытия трансферного окна в России осталось чуть менее двух недель. Сейчас команды спешно ищут усиление. Рассчитывают усилить состав и в "Рубине". Так, по данным издания Kingfut, казанцы проявляют предметный интерес к 22-летнему египетскому полузащитнику из клуба "Эль-Гуна" Ахмеду Хамди.

- Я получил предложение от российского "Рубина" 30 сентября. Однако руководство "Эль-Гуны" попросило меня подождать окончания матча с "Тантой" из-за нашего сложного положения в лиге. Надер Шавки пообещал, что мы обсудим это предложение, но затем он исчез. Потом он написал мне, что поговорит с агентами российского клуба, но снова исчез. Мне нужен ответ, будь то да или нет. "Рубин" сделал "Эль-Гуне" официальное предложение – аренда на сезон с правом выкупа. Приближается крайний срок регистрации, и до сих пор Шавки мне не отвечает. Я очень расстроен обращением со мной совета директоров клуба. Они относятся ко мне как к ребенку, - приводит слова Хамди Kingfut.

Любопытно, что делами египтянина занимается то же футбольное агентство, что помогло устроить в "Рубин" Хван Ин Бома. Кроме того, с этим агентством сотрудничал Леонид Слуцкий, когда тренировал в Европе.

При этом, остается вопрос, как "Рубин", в случае подписания Хамди, намерен встроиться в действующий лимит на легионеров в российском футболе. напомним, что по действующим правилам, в заявке команды Премьер-Лиги на сезон может значиться не более 8 иностранцев. Сейчас их в "рубине" как раз восемь. причем, все вышли в основе казанцев на матч с "Ахматом", который завершился вничью - 1:1.

Любопытен и комментарий, оставленный в одном из пабликов о российском футболе в соцсетях: "Рубин что, легионеров солить собрался?".

Действительно, с иностранцами на контрактах в казанском клубе перебор. Из-за лимита казанцам уже пришлось отдать в аренду в "Уфу" и "Ротор" Данченко и Давиташвили. Теперь, чтобы подписать Хамди необходимо избавиться еще от одного иностранца.

В число неприкасаемых для Слуцкого явно входят Уремович, Старфельдт, Ин Бом, Кварацхелия, Абильдгор и Деспотович. Остаются Бегич и схлопотавший удаление в матче с "Ахматом" Йевтич. Если кого-то из них "Рубину" удастся пристроить до конца трансферного окна, то переход Хамди возможен, если нет, придется ждать минимум до зимы.

Отметим, что Хамди сыграл за "Эль-Гуну" 37 матчей, в которых забил 5 голов. Он является игроком молодежной сборной Египта.