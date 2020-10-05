Новым главой Минстроя Татарстана стал Марат Айзатуллин

Фото: пресс-служба ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана»

Стало известно, что министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана возглавил 42-летний Марат Айзатуллин. В понедельник, 5 сентября, его представили сотрудникам ведомства.

СПРАВКА КП

Марат Айзатуллин родился 15 декабря 1977 года в Буинске. В 2001 году он окончил Казанский государственный энергетический университет по специальности "Электроснабжение (промышленных предприятий, городов)", а в 2011 году - Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности "Юриспруденция".

С 2000 по 2003 годы Айзатуллин был главным механиком "Татводоканала ", с 2008 по 2010 годы - главным специалистом - энергетиком, заместителем начальника управления по ремонту и содержанию дорог и мостовых сооружений "Главтатдортранса", с 2010 по 2013 годы - управляющим делами, заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстан.

С 2013 года Айзатуллин был директором Главного инвестиционно-строительного управления республики, а с 2014 года – гендиректором регионального Фонда жилищно-коммунального хозяйства.