В Ульяновской области скончался еще один человек, зараженный коронавирусом

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За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердилась очередная смерть зараженного коронавирусом. Так, число летальных случаев от инфекции там достигло 173-х. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в регионе провели более 287 тысяч тестов на коронавирус. Исследования подтвердили 16 155 случаев заражения, в том числе 145 - накануне. Большинство из них приходятся на Ульяновск (8 676) и Димитровград (1 811). На данный момент большая часть больных - 13 554, выздоровела.