В Ульяновске автомобиль наехал на бордюр и опрокинулся

Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области

В субботу, 3 октября, у дома №50 на улице Ленина в Ульяновске произошла авария. Около 6.30 автомобиль «ЗАЗ Шанс» наехал на бордюрный камень и опрокинулся. По предварительным данным, 44-летний мужчина за рулем легковушки не справился с управлением.

С места произошедшего он был госпитализирован как и его 27-летний пассажир.

- За минувшие выходные дни в Ульяновской области зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы различной степени тяжести. В 42 ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - сообщает пресс-служба УГИБДД региона.