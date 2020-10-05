Глава Минобразования Татарстана Ильсур Хадиуллин поздравил учителей с их профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Татарстана

Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. Глава Минобразования Татарстана Ильсур Хадиуллин поздравил с этим праздником работников образовательных учреждений и ветеранов педагогического труда.

- Все профессии важны, но одна из них самая уважаемая и почётная, совершенно особенная, добрая, но необыкновенно ответственная - это Учитель, - заметил министр. - Ежедневно мы берем за руку и ведем в школу самое дорогое, что у нас есть в жизни и доверяем свое сокровище именно ему. Учитель - это очень важный человек! Спросите у любого родителя, что он считает главным элементом обучения своего ребенка, и он ответит: хорошие педагоги.

После он поблагодарил педагогов за молодость души, мудрость слова, профессионализм, терпение, понимание, любовь и передачу бесценного опыты и знаний молодым учителям.

- Пусть каждый новый день приносит вам только позитивные эмоции и удовлетворение от вашего благородного труда! – пожелал учителям Хадиуллин.