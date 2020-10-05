В Чувашии после ссоры сосед по даче расправился с пенсионером

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Тело 65-летнего чебоксарца обнаружили на его дачном участке поздно вечером 30 сентября. То, что гибель мужчины была насильственной, стало понятно сразу - на теле многочисленные следы от побоев, а вокруг шеи несколько раз обмотан электрический кабель.

Во время опроса жителей дачного общества подозрение вызвал 62-летний сосед погибшего. В тот день, когда было обнаружено тело пенсионера, он также находился на даче.

Злоумышленника задержали 3 октября. Своей вины в расправе над пенсионером он не отрицал. Ссора, которая привела к трагическому исходу, произошла во время вечерних посиделок со спитрным.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Чувашии.