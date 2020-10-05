В Казанском ТЮЗе пройдет премьера новой постановки "Лиса и виноград"

Сцена из спектакля. Фото Казанский ТЮЗ

В Казанском ТЮЗе 6 октября новая премьера. Молодой режиссер Александр Туманов поставил свой дипломный спектакль по пьесе Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград». Действие происходит словно на стыке времен - Древняя Греция и современность, вернее, одна из параллельных версий современности, ведь ситуация, в которую они попадают, архаична, а острые вопросы, которые поднимаются в распрях героев, современны как никогда.

Действие происходит в V веке до н. э., на острове Самос, – и является одной из трактовок жизнеописания Эзопа, древнегреческого баснописца. Сами персонажи и сценография имеют только «оттенки» Древней Греции – присутствует бюст Ксанфа на авансцене, есть разделение на «раб» и «господин», струящаяся туника Клеи.

Понятие «свободы», к которой стремятся все без исключения, рассматривается в спектакле под разным углом.

- Мы выбрали эту тему, потому что свобода человека, как нам кажется, сейчас, как никогда, актуальна. Что такое «внутренняя свобода», «внешняя свобода»? Что такое сейчас «рабство» для общества? Это очень интересная тема, которую необходимо сейчас исследовать и дать возможность зрителю увидеть это и самому поразмыслить над этим, – говорит Александр Туманов.