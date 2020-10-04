"Рубин" не удержал победу над "Ахматом", пропустив в концовке с пенальти

Фото: ФК "Рубин".

В очередном туре чемпионата России по футболу казанский "Рубин" на своем поле принимал грозненский "Ахмат". Леонид Слуцкий сразу бросил в бой всех имевшихся в заявке 8 легионеров. Один из них, грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, открыл счет на 53 минуте, здорово обыграв двух защитников и вратаря.

Еще один легионер "Рубина" стал героем с приставкой "минус". Дарко Йевтич в середине второго тайма получил два необязательных предупреждения и покинул поле. В оставшееся время гости много атаковали и на 79 минуте заработали пенальти. Уремович сфолил на Садулаеве. Арбитр после видеоповтора назначил пенальти. Мелкадзе с точки был точен. В итоге ничья 1:1.

- Мы понимали, как будет проходить игра. «Ахмат» – команда агрессивная очень хорошо играющая в переходах. Мы понимали, что будет очень высокая игровая плотность. Были к этому готовы, понимали, что где-то нужно будет перетерпеть, где-то сработать на подборах и дальше по мере того, как будут появляться свободные зоны, мы должны были реализовывать эти моменты. Я считаю, что в целом до удаления мы контролировали ход встречи: мы забили гол, у нас было большое количество моментов в первом тайме и во втором тайме. Понятно, что после удаления больше сконцентрировались на обороне и попытались удержать счет, который был. Другого варианта наверно у нас и не было. Но, к сожалению, нам не удалось это сделать, - подвел итог встречи наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.