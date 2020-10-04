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Авиакатастрофа в Пензенской области: появились фото с места крушения самолета

Воздушное судно рухнуло в Никольском районе, пилот погиб
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото предоставлено очевидцами.

Фото предоставлено очевидцами.

Появились первые фотографии с места падения легкомоторного самолета в Никольском районе Пензенской области. Напомним, что одноместное воздушное судно рухнуло на землю между селами Столыпино и Маис 4 октября примерно в 15:20.

На фотографиях, предоставленных "Комсомольской Правде", видно, что куски фюзеляжа самолета разлетелись на несколько метров. На борту самолета находился только пилот. Он погиб. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Причины авиакатастрофы пока не названы.

Фото предоставлено очевидцами.

Фото предоставлено очевидцами.

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