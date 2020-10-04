"В какой-то момент пропали обоняние и вкус": Бывший игрок "Рубина" рассказал, как переболел коронавирусом

Фото: ФК "Ротор".

Коронавирус пока не отступает и отражается в том числе на спорте. Так, уже несколько футбольных команд вынуждены были уходить на карантин из-за зарегистрированных случаев Covid-19 в команде. В такую ситуацию попал и волгоградский "Ротор". Там заболели сразу несколько человек. Одним из них стал форвард Камиль Муллин, в свое время игравший за казанский "Рубин". В интервью Матч ТВ он рассказал, как перенес болезнь.

- Болезнь прошла бессимптомно, в легкой форме. Лишь несколько дней была небольшая температура. Правда, в какой-то момент пропали обоняние и вкус, но если бы не знал, что болен, мог этого даже не заметить. В один день тест показал положительный результат сразу у 7 игроков. Я был в их числе. Все произошло очень резко. Ты же всегда думаешь о лучшем. Пью с женой чай с конфетами вечером и понимаю, что не чувствую вкуса. Я в принципе человек не особо паникующий. Среагировал на все происходящее с улыбкой. Читал новости, как в Италии футболисты переносили коронавирус. У кого-то были проблемы с дыхательной системой, но большинство вообще не ощущало болезни. Вот и я на первой тренировке уже чувствовал себя отлично. Пробежался, ничего не болит, дышится спокойно. Все ребята переболели без осложнений. Каждый день были разговоры из серии: „Чувствую себя прекрасно, готов тренироваться, а приходится сидеть дома!“. Если бы вы в эти две недели меня увидели, то вряд ли бы поверили, что я болею. Только анализы показывали каждый раз положительный тест, а с виду здоровый человек», — рассказал Муллин.

Отметим, что "Ротор" пропустил три матча, два в чемпионате и один в кубке страны. Во всех матчах волгоградцам засчитали технические поражения со счетом 0:3. На минувших выходных "Ротор" встречался с "Рубином" и проиграл 1:3.