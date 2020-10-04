Ущерб в 250 тысяч рублей: неосторожность при курении привела к крупному пожару в Набережных Челнах

Фото: МЧС Татарстана.

Минувшей ночью, примерно в 2:41 в службу спасения поступил сигнал о пожаре в доме №25 на проспекте Заводском в Набережных Челнах. По информации звонившего, горел балкон одной из квартир.

Пожарные прибыли уже через 5 минут. К тому моменту 20 человек уже эвакуировались самостоятельно. Поднявшись на 4-й этаж спасатели вывели из квартиры 29-летнего мужчину.

- В результате пожара сгорели три балкона и спальная комната в квартире на 2-м этаже. Площадь пожара составила 21 квадратный метр. Предварительная причина пожара: неосторожность при курении. Материальный ущерб – 250 тысяч рублей. Сумма спасенного имущества - 7,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.